Addio a Bruno Lucciarini

All’età di 73 anni è venuto a mancare Bruno Lucciarini De Vincenzi, persona molto nota a Grottammare, dove per molti anni era stato vigile urbano e da diversi anni era anche presidente dell’associazione carabinieri sezione di Grottammare e persona molto vicina alla Misericordia. Bruno Lucciarini era sempre stato impegnato nel sociale, disponibile e amato da tutti. "Era dedito alla nostra associazione a tempo pieno – lo ricorda il vice presidente Maroni – Ha lasciato in noi un grande vuoto". Negli ultimi mesi è stato colpito da una malattia che non gli ha lasciato scampo, strappandolo alla sua amata famiglia nel volgere di qualche mese. Ha lasciato due figlie e la compagna Rita. Bruno si è spento nel tardo pomeriggio di ieri nella sua abitazione di Grottammare, confortato dall’amore dei suoi cari. I funerali si terranno domani pomeriggio alle ore 15 nella Chiesa di S. Pio V.