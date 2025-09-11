Addio a Colella, lutto in riviera. La città si stringe alla famiglia

La Riviera delle Palme e il mondo dell’arte hanno reso l’ultimo omaggio al pittore Francesco Colella nella Chiesa di S. Pio V gremita di parenti, amici ed estimatori che si sono stretti al dolore della moglie Daniela dei figli Francesca e Andrea. Il rito funebre è stato concelebrato dal parroco don Federico che ha ricordato la figura di Francesco come uomo e come artista. In questi giorni è tornato alla mente il suo post nella pagina facebook del 31 agosto del 2023, "Passerò attraverso le onde infuriate, le mie ali non saranno appesantite, volerò verso la furia del vento in alto dissolvendomi e tutto nella luce sarà pace". La prematura morte di Colella, pittore di straordinaria sensibilità, ha destato profondo cordoglio in tutto il territorio e oltre. "Attraverso le sue opere ha saputo indagare con delicatezza il legame profondo tra il mare e l’animo umano, restituendo immagini cariche di silenzi, emozioni e riflessioni - ha scritto l’amministrazione comunale di Grottammare – Durante la sua carriera ha saputo costruire un linguaggio pittorico unico, capace di esplorare con intensità il mare e l’animo umano. Nelle sue tele vivevano marinai rugosi, gabbiani sospinti dal vento, scene di vita marina intrise di emozione e simbolismo. Elementi che, al di là della rappresentazione, raccontavano un’umanità profonda, fragile e autentica. Ci uniamo al cordoglio della famiglia, degli amici e di tutti coloro che hanno amato l’uomo e l’artista. Le sue opere restano, testimoni silenziose di uno sguardo capace di attraversare l’apparenza e toccare l’essenza". Un messaggio di cordoglio è arrivato anche dal sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo e dall’assessore alla cultura Lia Sebastiani, a nome dell’Amministrazione comunale di San Benedetto. "Artista che ha sempre testimoniato con i suoi dipinti la lotta, testarda e senza ripensamenti, per la vita, animato da energia pulsante che ha saputo trasporre nelle tele, ha costruito negli anni un rapporto intenso con la città natale che ha avuto diverse occasioni di rendere omaggio al suo estro". I due amministratori hanno poi ricordato le mostre che Colella ha tenuto negli ultimi due anni alla Palazzina Azzurra di San Benedetto e il dipinto esposto nella sala consiliare del Comune a ricorso della tragedia del motopeschereccio ‘Rodi’. La città ricorderà sempre con orgoglio e gratitudine questo suo figlio troppo presto strappato all’affetto dei suoi cari e dei suoi innumerevoli estimatori".

Marcello Iezzi