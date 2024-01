Addio a Egidi, storico stilista alla Gran Sasso

Ancora una triste notizia a sconvolgere il Piceno e la vicina Val Vibrata. E’ infatti scomparso Sandro Egidi, storico stilista del ‘Maglificio Gran Sasso’. Egidi avrebbe compiuto 78 anni il prossimo 5 febbraio ma da poche settimane aveva scoperto di essere malato. Ascolano di nascita, da anni si era trasferito a San Benedetto, dove si era fatto apprezzare per la sua simpatia e voglia di vivere. Persona dotata di grande ironia e senso dell’umorismo era il compagno ideale da avere a tavola a cena o con cui andare in vacanza. Sandro Egidi era però conosciuto soprattutto nella Val Vibrata visto che era stato uno dei primi stilisti del Maglificio Gran Sasso di Sant’Egidio. "Una notizia che mi rattrista tanto – ha ammesso Guido Di Stefano titolare del Maglificio –. Siamo stati insieme per tanti anni, un preziosissimo collaboratore, uno stilista di talento, che ha lavorato con noi per tanti anni con reciproca soddisfazione. Un professionista molto attento al mercato, ai cambiamenti e sempre al passo con la moda. Ha fatto tanto per noi e gli saremo sempre riconoscenti. Lo porterò sempre nel mio cuore". La scomparsa dell’amato ‘Sandrino’ ha subito fatto il giro del web. Pippo Morganti, papà dell’ex arbitro di calcio Mimì: "Ciao Sandro ti ricordo giovincello, ma la fisionomia è cambiata poco. Mi mancherai", Triste anche Milena Costantini: "Sono molto addolorata e sempre più sola – ha scritto nel suo post su Facebook –. Voglio ricordare i nostri giochi da frechi’ in via dei Conti". E infine l’imprenditore Leo Bollettini: "L’ho incontrato a pranzo qualche giorno fa e ci siamo salutati, come sempre, con molta simpatia reciproca. Ma avevo percepito una certa insolita ridotta forza in lui che non sapevo come spiegarmi. Un vero signore che se ne va. San Benedetto perde una bella figura. Ciao Sandro".

Valerio Rosa