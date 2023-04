Addio a Federico Palestini

All’età di 84 anni ieri mattina si è spento, nella Casa di Cura ’Stella Maris’ di San Benedetto, Federico Palestini, un personaggio della Riviera delle Palme, conosciuto da tutti come ’Babbo Parò’. Una memoria storica della marineria sambenedettese per essere stato a lungo imbarcato sui pescherecci oceanici. Ultimamente viveva a Grottammare e di recente aveva perso la moglie Raffaela cui era particolarmente legato. Ha lasciato i figli Giovanni, Giuseppe, Gessica e Andrea, la nuora Alessandra con il genero Benedetto ed i nipoti. I funerali si svolgeranno questo pomeriggio alle 16 nella Chiesa Madonna della Speranza in zona Ischia a Grottammare. ’Babbo Parò’ era molto noto a San Benedetto, un lupo di mare che aveva solcato tanti mari ed amava parlare spesso della sua attività trascorsa nelle sale macchine, come direttore, dei diversi pescherecci dell’allora flottiglia sambenedettese.