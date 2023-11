Addio a Fernando Baldassarri: la città piange un pezzo di storia

San Benedetto piange la scomparsa di uno dei commercianti storici nel campo dell’ottica che per decenni ha servito migliaia di cittadini. All’età di 82 anni è venuto a mancare Fernando Baldassarri, titolare dell’omonima Ottica sul viale De Gasperi, angolo via Romagna. Ha lasciato la moglie Rosanna, i figli Mirko e Barbara, la nuora Elisa, il genero Roberto e gli amati nipoti Christian ed Angelica ma anche il fratello Lanfranco con la cognata Anna. Il funerale si terrà oggi alle ore 15 nella Chiesa di San Filippo Neri, partendo dalla sua abitazione di via Ancona. Fernando se n’è andato confortato dall’affetto dei suoi familiari che l’hanno assistito amorevolmente. E’ stato uno dei primi commercianti sambenedettesi ad aprire un’attività di ottica in viale De Gasperi già agli inizi degli anni 70 e ci sono clienti che non hanno più cambiato negozio. Era un profondo conoscitore della professione, amava scegliere sempre il meglio a livello di occhiali da vista, con prodotti innovativi sotto il profilo tecnico, ma anche in quelli da sole, visti come accessorio di moda. Per ogni viso sapeva trovare l’occhiale adatto. A portare avanti l’attività ci pensa il figlio Mirko, cresciuto al suo fianco per molti anni e lo fa con la stessa passione e professionalità del padre. Fernando era un uomo con il sorriso stampato sul volto, un uomo rassicurante che aveva sempre una soluzione per tutti i problemi e trovava sempre il modo di accontentare il cliente. Elegante, amava il bello e il suo negozio ha sempre avuto la veste di una boutique . E stato presente nell’attività fino a quando ha potuto, magari solo per salutare ed accogliere i clienti nuovi e quelli storici. Un personaggio riservato che lascia un grande vuoto nella sua famiglia, ma anche in tanti suoi clienti storici che oggi si stringeranno al dolore dei suoi familiari.

Marcello Iezzi