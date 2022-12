Addio a Giovanni Alesi Acquasanta in lutto per l’artista

Il borgo termale di Acquasanta è in lutto. Il Natale, infatti, è stato rovinato da una brutta notizia. Se ne è andato Giovanni Alesi, un vero e proprio ‘pezzo di storia’ per il paese piceno, colui che più di chiunque altro ha documentato le tradizioni, le usanze, i paesaggi acquasantani con video e foto che resteranno per sempre impressi nella memoria di quanti l’hanno conosciuto e negli archivi del territorio. Aveva 91 anni. Nel corso della sua vita, Alesi ha avuto sempre un forte attaccamento nei confronti del territorio. E’ stato un grande testimone di una vita vissuta intensamente nella serietà e compostezza amando la sua famiglia e il suo lavoro. E’ stato un grande artista, amava dipingere e si dedicava quotidianamente a raffigurare gli scorci più belli del suo paese. In tanti hanno potuto ascoltare i suoi preziosi racconti di storia vissuta, cogliendo dei particolari affascinanti che lasciavano gli ascoltatori davvero incantati. Giovanni Alesi è stato anche un grandissimo tifoso dell’Ascoli Calcio. Se ne è andata, dunque, una delle ultime memorie storiche di Acquasanta, nonché grande collaboratore dell’associazione ‘I love Acquasanta’, a cui forniva prezioso materiale storico e fotografico. Assiduo lettore del Carlino, era sempre aggiornato su quanto accadeva nel suo territorio e non rinunciava mai a dargli una mano, anche quando non gli veniva chiesto nulla. Il funerale si è svolto ieri mattina e nessuno è voluto mancare a portargli l’ultimo saluto. Matteo Porfiri