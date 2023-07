Addio a Giovannino Sestili Era un simbolo dello sport

Verranno celebrati questa mattina alle ore 9 nella chiesa di San Giovanni Battista a Poggio di Bretta, i funerali di Giovannino Sestili curati dall’impresa funebre Agostini. Grandissimo podista anche adesso che aveva tagliato il traguardo dei 76 anni, e soprattutto anima del Gruppo Podistico Avis Pagliare Spinetoli è stato un vero pezzo di storia dell’atletica leggera picena. Giovannino era il punto di riferimento di tanti giovani podisti e a Poggio di Bretta aveva inventato il ‘Corri Bretta’ una manifestazione che era diventata negli anni un appuntamento immancabile per tutti gli appassionati. "Perdiamo un grande amico e un punto di riferimento importante – ha dichiarato commosso Ubaldo Sabbatini, Presidente del Gruppo Podistico Avis Spinetoli Pagliare – sia per i nostri atleti che per tutti i giovani che vedevano in Giovannino un punto di riferimento e un grande esempio. La notizia della sua scomparsa ci ha rattristato davvero tanto in questi giorni di allegria mentre siamo qui con tanti ragazzi del Campo Estivo a giocare e a divertirci. Un lutto che ha rattristato tutti noi. Giovannino Sestili, infatti organizzava eventi podistici, ma era anche un nostro tesserato e ha continuato a correre fino a pochi mesi fa. Quando abbiamo organizzato la staffetta da Pagliare a Lourdes, lui è stato uno degli atleti che ha fatto parte di questa straordinaria impresa sportiva e ne andava orgoglioso. Per il Gruppo Podistico è davvero una grande perdita anche a livello umano perché Giovannino sapeva fare squadra, sapeva coinvolgere ed era un organizzatore meticoloso. Ci mancherà davvero tanto". Un messaggio di cordoglio è stato inviato anche dal Presidente del Panathlon Club di Ascoli Francesco Silvi che in questi anni ha affiancato il Gruppo Podistico nell’organizzazione di tanti eventi sportivi. Alla famiglia Sestili, in particolare alla moglie Silvana, alla figlia Sara, al genero Massimo, agli adorati Pietro e Livia e alle sorelle Virginia, Anna Teresa ed Elena, giungano le condoglianze della redazione del Carlino.

Valerio Rosa