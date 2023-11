Addio a Giuseppe Spampanato, marineria in lutto

Marinerie in lutto. Nella giornata di ieri è morto Giuseppe Spampanato, per 40 anni direttore del Centro Nazionale Formazione Professionale dei pescatori, ha dedicato anima e corpo alla scuola, l’unica in grado di formare capitani in coperta e direttori di macchina, insegnando a circa 400 allievi nel corso di tutta la sua carriera. Negli anni ‘80 fu nominato rappresentante italiano della Comunità Ue, per dieci anni ha presieduto il Comitato per i problemi sociali della pesca a Bruxelles. E’ stato uno di quegli uomini che hanno portato in alto il nome di San Benedetto in Italia e nel mondo. Immediato il cordoglio del sindaco. "Esprimo le condoglianze più sentite dell’Amministrazione e mie personali per la scomparsa di Giuseppe Spampanato. Insignito del Gran Pavese Rossoblù, il 13 ottobre scorso non poté ritirare l’onorificenza per un infortunio domestico e con la sorella Teresa, che ritirò il premio, presi l’impegno di consegnargli personalmente medaglia e pergamena. Purtroppo quest’incontro non potrà più esserci, e ne sono veramente dispiaciuto". I funerali oggi alle 10 nella Chiesa Madonna della Speranza a Grottammare.