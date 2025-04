Addio a Guido Forlini, storico benzinaio:: "Sempre gentile con tutti"

Addio a Guido Forlini, storico benzinaio di Pagliare, aveva 60 anni. Guido combatteva da anni una grave malattia, purtroppo l’insorgere di alcune complicazioni non gli hanno dato scampo. Ha lavorato insieme al padre per tanti anni nel distributore di benzina lungo la Salaria, vicino al bar Petta. Una persona affabile e gentile: "Quando ancora non c’era la pensilina – raccontano i compaesani – durante i giorni di pioggia invitava tutti a ripararsi sotto la struttura del distributore, una brava persona amata e stimata da tutti". Forlini lascia la moglie Fiorella, i figli Matteo e Federica e i genitori. La salma è stata allestita nella cappellina della chiesa di San Paolo, i funerali si celebreranno oggi, alle 15.