Addio a Lucia Prete. Ascoli e Folignano in lutto

Se ne è andata all’età di 73 anni Lucia Prete, vedova Terzilli, conosciuta e apprezzata a Folignano e ad Ascoli, prima come agente di commercio e poi come dipendente dell’agenzia di assicurazione Assitalia a Villa Pigna. Se ne è andata dopo aver combattuto a lungo con una malattia, aggravatasi dopo la somministrazione della seconda dose del vaccino anti-Covid, e per la quale l’amministratore di sostegno avrebbe voluto ricoverarla in una residenza per anziani, trovando la ferma opposizione dei figli che l’hanno voluta al loro fianco fino all’inevitabile ricovero nella Clinica Villa Anna a San Benedetto, dove è deceduta.

Lucia Prete originaria di San Marzano di San Giuseppe vicino Taranto, aveva conosciuto il marito, finanziare ascolano, a Milano e si erano innamorati. Tornati ad Ascoli si erano sposati e dalla loro unione sono nati due figli: Darinka e Kristian.

La salma verrà esposta per l’ultimo saluto di parenti e amici nella Casa Funeraria Nucci in via Col dei Pioppi a San Benedetto, prima di essere trasportata a nella chiesa della parrocchia di San Gennaro Vescovo e Martire a Folignano, dove domani alle 15.30 verrà celebrata la cerimonia funebre. Terminate le esequie si procederà alla tumulazione nel cimitero di Folignano.

Ai figli Darinka e Kristian Terzilli, al genero Gianmarco, ai fratelli, ai nipoti e a tutti i parenti, giungano le condoglianze del Carlino.

Valerio Rosa