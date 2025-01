Addio a Mamy, aveva 25 anni: era la gatta simbolo del molo sud

Un’ opera per ricordare Mamy, per 25 anni guerriera al molo sud? E’ quanto auspicano gli amanti dei gatti, che si appellano a qualche artista affinchè si impegni a realizzare qualcosa in suo ricordo. Gli amici dei gatti piangono Mamy, la progenitrice della storica colonia felina del Molo Sud di San Benedetto, scomparsa due giorni fa. Aveva 25 anni, è stata la mamma di numerose cucciolate, fino a quando dopo decine di tentativi i volontari sono riusciti a catturarla e farla sterilizzare. Per tutti questi anni Mamy è stata una presenza costante del molo, ha vissuto tra gli scogli, sopravvivendo a mareggiate e al tempo avverso: schiva, ma al contempo una vera icona della città, ha vissuto libera, con i suoi amici gatti e umani. Tanti gatti più giovani di lei negli anni hanno perso la vita, ma lei no, lei era ancora li. Purtroppo dopo il maltempo di Natale si è ammalata, ha resistito diversi giorni senza mangiare, fino a che si è arresa e si è lasciata avvicinare e catturare dagli umani che al molo portano cibo e assistenza. Instancabile nel suo impegno Carmelina De Rienzo, referente della colonia, che ogni giorno per tutti questi anni si è occupata di lei, sempre attivi anche i volontari de L’Amico Fedele. I suoi umani sono riusciti prenderla quando stava male e l’hanno portata dal veterinario e in molti hanno aderito alla raccolta promossa da Carmelina per pagare le spese veterinarie, tutti coloro che hanno amata e rispettata Mamy in questi anni. "A prescindere che siate amanti o meno dei gatti rappresenta un simbolo di forza e tenacia. Una vera Sambenedettese – afferma Carmelina Di Rienzo, che ha dedicato una poesia a Mamy –. Mi piacerebbe che un giorno venisse ricordata al molo sud, gatta Mamy, super guerriera".

Stefania Mezzina