Addio a Maria Giovanna Siliquini. La malattia appena diagnosticata

Lutto nel Piceno per la morte di Maria Giovanna Siliquini. Sessantuno anni, Gianna, per tutti, è morta domenica sera all’ospedale di San Benedetto. Era la moglie di Oliviero Di Lorenzo, storico allenatore della Sambenedettese Beach Soccer. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente, lasciando sgomente le comunità del Piceno, dove Maria Giovanna Siliquini era molto stimata. Il suo decesso è avvenuto poco prima della mezzanotte di domenica, a seguito di una malattia diagnosticata solo pochi giorni prima, che purtroppo non le ha lasciato scampo. In tanti, nelle ultime ore, hanno voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia.

I funerali si celebrano oggi, martedì 22 aprile, alle 15.30 nella chiesa di Sant’Egidio a Castignano. Dopo il rito funebre, la salma sarà trasferita al cimitero di San Benedetto del Tronto, in attesa della cremazione. A piangerla, il marito Oliviero, i figli Andrea e Matteo, la nuora Ilaria, i genitori Francesco e Clementina, la suocera Nada, la sorella Simona, i cognati Paolo e Loris, i nipoti Gianluca, Dario, Davide, Francesca, oltre a tutti i parenti e gli amici che oggi si stringono nel dolore.

In memoria di Maria Giovanna, la famiglia ha invitato a non inviare fiori, chiedendo invece di sostenere l’Unione Italiana Ciechi di Ascoli Piceno, realtà che le stava particolarmente a cuore. Un gesto semplice ma profondo, nel segno della solidarietà.

Sotto la guida di Oliviero Di Lorenzo, la Sambenedettese Beach Soccer è diventata una delle squadre più titolate a livello nazionale e internazionale. La società rossoblu, ieri, ha comunicato il proprio cordoglio e la propria vicinanza all’allenatore che è divenuto, dopo tutti questi anni, una persona insostituibile all’interno del panorama del beach soccer locale.

Emidio Lattanzi