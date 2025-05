Addio a Mariano Illuminati, fondatore del Rustichello

Lutto a San Benedetto per la morte di Mariano Illuminati, fondatore, con il padre Pietro e la madre Caterina, prima dell’ex hotel Madison sul lungomare Rinascimento e poi del rinomato ristorante ‘Rustichello’. Aveva 73 anni ed è venuto a mancare, dopo una breve malattia, nell’ospedale di Brescia. Mariano si è spento all’alba di domenica confortato dagli affetti della moglie Lea Damiani e dei figli Sonia e Andrea. La salma sarà traslata nella Chiesa della Madonna del Suffragio, del Ponterotto, dove martedì pomeriggio si terrà il rito funebre. Oltre ai figli e la moglie, ha lasciato nel profondo dolore la sorella Luigina con Toni. Mariano era una persona molto conosciuta a San Benedetto e solo. Sempre vicino alla Sambenedettese Calcio degli anni passati che l’ha legato ai nomi di tanti giocatori degli anni ’70 – ’80 ed oltre, con i quali aveva sempre avuto e conservato legami di grande amicizia, da Gigi Cagni e compagni. Un uomo amato e rispettato da tutti per le sue doti di grande affabilità, serietà, disponibilità e di rispetto che ha sempre avuto per tutti. Alla famiglia le più sentite condoglianze anche della redazione de ‘Il Resto del Carlino’.

Marcello Iezzi