Addio a Mario Formica, tra le prime Mascherine d’oro al Carnevale

Sono stati celebrati ieri pomeriggio nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria, partendo dalla Casa Funeraria Damiani, i funerali di Mario Formica mancato sabato agli affetti dei suoi cari all’età di 85 anni. Mario era molto conosciuto in città e lo si vedeva ancora sfrecciare sul suo motorino ‘Sì Piaggio’ per le strade cittadine. Grande tifoso dell’Ascoli, aveva giocato a calcio in gioventù e aveva continuato a farlo fino a qualche anno fa tutti i sabato pomeriggio con gli amici sul campo dell’Istituto Tecnico Agrario ‘Ulpiani’. Faceva parte del gruppo ‘Li Precise’ e degli ‘Angeli del Bello’, quei volontari che vanno a pulire le mura cittadine imbrattate dai writers. "Una gran brava persona – ha ricordato l’amico Alfredo De Marco – Faceva l’imbianchino ed era uno dei più bravi ed affidabili. Lo si vedeva spesso assieme al fratello Gianfranco soprannominato ‘Formichetta’ nei pressi del Teatro Ventidio Basso, davanti all’ex Bar Moderno oggi diventato ‘Boccascena’. Grande amico dell’ex fotografo del Carlino Elio Marucci lo si notava spesso anche davanti all’ottica La Bolognese a prendere il fresco con gli amici, soprattutto d’estate, nelle giornate più afose. Una gran bella persona, amato da tutti e dal grande cuore. Ci mancherà".

Mario Formica era stato una delle prime ‘Mascherine d’Oro’ e ieri anche l’Associazione Il Carnevale di Ascoli, ha voluto ricordarlo: "Il Presidente, l’intero direttivo dell’associazione ’Il Carnevale di Ascoli’ e tutti gli amici del carnevale ascolano – hanno scritto in una nota sui social – piangono la scomparsa di Mario Formica, da sempre fra i protagonisti del nostro Carnevale, tanto da risultare, nel 1966, fra i primi vincitori della Mascherina D’Oro". Alla moglie Giuseppina, al figlio Fabio con Titti e Martina, alla nipote Fabiana, al fratello Gianfranco, al nipote Maurizio e ai parenti tutti giungano le condoglianze della redazione de Il Resto del Carlino.

Valerio Rosa