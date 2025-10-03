Addio a Mimmo Picco. La città piange il musicista: "Ora suona tra le nuvole"

Avrebbe compiuto 60 anni il 26 ottobre, ma un improvviso arresto cardiaco si è portato via l’altra sera Domenico ‘Mimmo’ Picco mentre era a Roma dove, con la moglie, aveva accompagnato la figlia. Musicista amato ed apprezzato Mimmo Picco era molto conosciuto in città anche perché è stato il punto di riferimento per tantissime band del Piceno. Insegnante di chitarra alla Music House Academy aveva vinto nel 2022 il ‘Festival della Canzone Ascolana’ con il brano ‘Tiempe dure’ suonato assieme a Giorgio e Fabio Gricinella e al sassofonista Vincenzo Antonicelli con cui aveva composto il gruppo ‘I Soliti Ignoti’. Non solo, si era aggiudicato anche il ‘Premio Bruno Ferretti’ per il miglior testo della kermesse canora. Sui social sono stati tantissimi i messaggi di condoglianze lasciate sul suo profilo. In particolare Caterina Tancredi e Andrea Luzi della Music House Academy lo hanno voluto ricordare così: "Oggi tutti noi piangiamo la prematura scomparsa di Mimmo. Musicista e professionista esemplare, ma soprattutto una persona dal cuore grande. Mimmo ha condiviso con noi tanti anni di instancabile lavoro, dalle origini della nostra avventura nella musica, e come è normale che sia, ha lasciato un segno indelebile nelle nostre vite, con gli innumerevoli momenti di gioia che la musica ci ha donato e con le battaglie e le difficoltà superate insieme. Ci uniamo al dolore di tutte le persone che gli hanno voluto bene, in particolare alla sua famiglia".

Addolorata anche la cantante Alice Di Addezio che componeva con Mimmo un duo molto apprezzato e richiesto nei vari locali ascolani: "Suona tra le nuvole amico mio – ha scritto Alice – non riesco a pensare che tu non ci sia. Orgoglioso delle tue esperienze musicali e gentile, pacato, disponibile, sensibile, uno dei pochi che abbia capito tante mie problematiche di salute e che aspettava con rispetto i miei momenti di difficoltà. Ti interessavi di chi ti era accanto come un padre premuroso e quelle risate in compagnia. Di quelle non ne avevi mai abbastanza". Triste anche il collega chitarrista Marco Testa: "Fai buon viaggio amico mio e sappi che ti ho sempre stimato moltissimo".

Valerio Rosa