Addio a Nazzareno Bachetti. Improvviso malore in casa. La città piange ’Zè lu tasse’

Verrà celebrato questo pomeriggio alle 16 nella chiesa di San Giacomo della Marca, il rito funebre per Nazzareno Bachetti, da tutti conosciuto in città come ‘Zè Lu Tasse’. Se ne è andato ieri mattina a soli 63 anni, all’improvviso, probabilmente colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo. A trovarlo, privo di vita all’interno della sua abitazione, è stato il fratello Emidio che rientrando lo ha trovato disteso a terra.

Agente di commercio, Zè Bachetti era molto conosciuto e apprezzato. Un omone dal cuore buono, dal carattere solare, sempre disponibile e appassionato in tutte le cose che faceva. Quintanaro era uno dei Nobili del Sestiere di Porta Solestà, grande tifoso dell’Ascoli Calcio era soprattutto uno degli animatori del Carnevale e nel 2006 aveva vinto anche la ‘prestigiosa statuetta’ de L’Asene che Vola con la mascherata ‘Coppia di Fatto’ assieme alla pecora ‘Dolly’.

Appassionato di politica e amante della sua città, alle ultime elezioni amministrative si era candidato nella lista ‘Ascolto e Partecipazione’ a sostegno del candidato sindaco Emidio Nardini. Da sempre molto attento all’evoluzione della vita cittadina, voleva rivalutarla con progetti atti ad arginare lo spopolamento soprattutto giovanile creando opportunità lavorative e punti di aggregazione sia culturale che ludici. Il suo ‘sogno’ era il recupero di alcuni spazi come il Parco dell’Annunziata e la Fortezza Pia e un riguardo particolare sul decoro e l’arredo urbano.

Ma ‘Zè Lu Tasse’ era anche un grande uomo di cultura e un appassionato di scrittura e di poesia. Aveva pubblicato due libri dal titolo: ‘Il coraggio di sentirsi vivi’ e ‘L’unica chiave’ ricevendo unanimi consensi e apprezzamenti. Aveva lavorato in gioventù nella sala proiezioni del Cinema Piceno, poi nella ditta ‘Fratelli Olivieri’, alla ‘Ceci Siderurgica’ e infine alla ‘Alpana srls’. In passato era stato anche presidente dell’associazione culturale e ricreativa ‘Amici del Borgo’ a sfondi benefici.

La notizia della sua scomparsa ha subito fatto il giro della città provocando lo sconforto di parenti, amici e di tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato. La salma rimarrà nella Casa Funeraria Damiani fino a poche ore prima del rito funebre curato dall’agenzia Franco Sosi. Dopo il rito la salma sarà tumulata nella tomba di famiglia al Civico Cimitero. Alle sorelle Maria e Luigina, al fratello Emidio e a tutti i parenti giungano le condoglianze del Carlino. Ciao Zè.

Valerio Rosa