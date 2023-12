Addio a padre. Luigi Cicolini. Oggi l’addio

Lutto a Casa Santa Maria, è morto il sacerdote dehoniano, padre Luigi Cicolini. Oltre al suo operato nel Santuario del Santissimo Salvatore di Andria (di cui è stato rettore per anni) e nelle altre comunità dehoniane, è noto agli spettatori di Tele Dehon per la sua rubrica di commento al Vangelo, Dabar. Ha ricoperto il ruolo di responsabile della Provincia Meridionale dei Padri Dehoniani. Attualmente, per la Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù è stato superiore e rettore della ‘Casa Santa Maria’, a Pagliare del Tronto. I funerali saranno celebrati a Pagliare del Tronto alle 15.