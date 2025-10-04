Addio a Peppe Santirocco. Storico dj dell’Altra Radio

Il mondo della radiofonia sambenedettese piange la prematura scomparsa di Peppe Santirocco, storico dj dell’Altra Radio negli anni ’80 e poi trascinatore indiscusso delle notti rivierasche. La sua presenza scenica e il suo carattere gioviale e accattivante ne ha fatto per decenni un punto di riferimento per tutti quei locali che volessero fare festa non solo nelle serate estive. I suoi programmi radiofonici erano un punto di riferimento per tutti, tanto da diventare un momento fisso nell’ascolto radiofonica di migliaia di persone.

Sua moglie Luigina da qualche anno aveva iniziato a seguirlo nei suoi spettacoli di karaoke, componendo con Peppe un duo di grande impatto tra il pubblico, che apprezzava molto la loro spettacolare alchimia.

A portarlo via alla sua famiglia e ai suoi ammiratori, a soli 60 anni, è stato un brutto male, che nel giro di appena un paio di settimane ha fiaccato la sua resistenza.

I funerali si svolgeranno domani, sabato 4 ottobre, alle ore 14.30, nella chiesa parrocchiale San Cipriano di Colonnella e nel cimitero della cittadina abruzzese verrà sepolto. Alla moglie Luigina, ai figli Stefano con Lilia e Luca con Michela, ai nipoti Enea e Gaia, il fratello Paolo e a tutti i suoi familiari, giungano le più sentite condoglianze da parte della redazione.

Stefania Mezzina