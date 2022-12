Addio a Pierino Roncacè, aveva 88 anni Ex assessore e presidente del consiglio comunale

Castel di Lama piange Roncacé. Muore ad 88 anni Pierino Roncacè, impiegato al dazio e successivamente all’Intendenza di Finanza. per molti anni era stato esponente politico di spicco tra le liste dell’ex sindaco Domenico Re, dapprima come assessore al bilancio e successivamente anche come presidente del consiglio comunale. Un politico stimato, che per anni ha cavalcato la scena politica lamense, residente a Piattoni, è stato un punto di riferimento per tutti i cittadini della parte alta. La notizia della sua scomparsa in poco tempo ha fatto il giro della città suscitando vivo cordoglio fra quanti lo conoscevano e stimavano. Altri tempi in cui la politica aveva un ruolo determinante e i suoi protagonisti sapevano di ricoprirlo. I funerali di Roncacé si sono svolti ieri nella chiesa del Santissimo Crocifisso a Piattoni, Roncacé lascia la moglie Giulietta, i figli Romano e Paolo la nuora e i nipoti.