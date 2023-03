Addio a Recchi Ex presidente della Regione

Profonda commozione a Offida: si è spento Gaetano Recchi, ex governatore delle Marche, il sei aprile avrebbe compiuto 89 anni. Eletto nel 1980 consigliere regionale nelle liste del Partito Socialista Italiano, era stato assessore regionale al lavoro, industria e artigianato dal 1980 al 1993. Dal 1990 vice presidente della giunta regionale delle Marche e successivamente presidente della Giunta regionale dal 1993 al 1995. Tante le testimonianze di affetto e di stima, tra queste quelle del sindaco di Offida, Luigi Massa: "Gaetano è stato vice presidente della Regione Marche dal 1990 e poi Presidente dal 1993 al 1995. Un offidano che ha dato molto come impegno e servizio politico ed istituzionale. Ci incontrammo qualche mese fa durante una sua passeggiata nella nostra piazza, cordiale e cortese come al suo solito mi fece gli auguri di buon lavoro, oggi la triste notizia. Un abbraccio e le più sentite condoglianze ai familiari". I funerali oggi, alle 15 nella chiesa della Collegiata ad Offida.

Maria Grazia Lappa