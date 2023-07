Addio a Roberto Silvestri, 78 anni, Fondatore e Presidente di Società Sportive

All’età di 78 anni è morto nel sonno Roberto Silvestri, suscitando un profondo cordoglio in tutta la Riviera delle Palme e in particolare nel mondo dello sport. Silvestri era stato tra i fondatori del Porto d’Ascoli Calcio, fondatore e presidente della società Porto 85, organizzatore dei principali eventi sportivi podistici, ideatore della maratona Ascoli-San Benedetto, della Maratonina dei Magi, tanto per citare le manifestazioni di maggiore rilevanza. Una persona a dir poco ingegnosa e determinata nella sua veste di presidente di società sportiva e di organizzatore di eventi. Roberto Silvestri ha lasciato la moglie Mafalda Aurini, i figli Fulvio, Iacopo e Angela. Il funerale avrà luogo oggi nella Chiesa Cristo Re, dove la salma giungerà dall’abitazione di via don Luigi Sturzo, 4 a Porto d’Ascoli. Numerose le testimonianze di vicinanza alla famiglia da parte delle società sportive, singolo atleti che per anni hanno partecipato alle sue iniziative. Tra queste anche il ricordo del sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo. "Desidero esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia per la scomparsa improvvisa di Roberto Silvestri che negli anni ha profuso competenza e passione in tutte le iniziative in cui si cimentato".