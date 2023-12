Addio a Roby ’Il Buttero’. Storica pellicceria in viale Marconi, il commerciante aveva 70 anni

Il Piceno piange uno dei suoi figli più amati. Se ne è andato ieri Roberto Castelli, più conosciuto come Roby ‘Il Buttero’ titolare di una storica pellicceria e pelletteria in viale Marconi, ad Ascoli punto di riferimento soprattutto tra gli anni ‘70 e ‘90 delle signora di tutto il territorio Piceno e Teramano. Roberto aveva da poco compiuto 70 anni e da qualche tempo viveva a San Benedetto dove aveva aperto un’attività, sempre legata alla pellicceria, in via Publio Virgilio Marone, prima di trasferirsi a Martinsicuro in via Roma dove ha svolto la sua professione negli ultimi anni. Era nato a Venarotta dove la salma è stata trasferita ieri dall’Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto dove è deceduto. Persona simpatica, dalla grande bontà d’animo e dalla risata travolgente, Roby ‘Il Buttero’ ha davvero segnato un’epoca con le sue sponsorizzazioni per tanti eventi sia musicali che sportivi. Impossibile dimenticare gli spot televisivi che aprivano le trasmissioni su Quintarete e Rtm. Negli anni in cui le pellicce di visone, ma anche di castoro, di ermellino, di cincillà o anche i colli di volpe e di lince, erano un simbolo di ricchezza e di elevato stato sociale, Roby ‘Il Buttero’ ha messo a disposizione delle clienti tutta la sua abilità e la qualità dei suoi capi.

La salma di Roberto Castelli è stata composta ieri all’interno della piccola chiesa Cardinale di Venarotta (davanti al Consorzio Agrario) e rimarrà a disposizione per le visite dei tanti parenti, amici e clienti che lo hanno conosciuto, fino a questo pomeriggio alle 15 quando nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano, sempre a Venarotta, verrà celebrato il rito funebre. Ai familiari Maria, Ivan, Ylenia, Felicia, Pina, Costantina, Ilaria e Bianca Maria, condoglianze del Carlino e l’abbraccio di tutti gli amici.

Valerio Rosa