Addio a Sebastiani. Lutto per il cardinale, papa Francesco:: "Buono e vigilante"

Si è spento intorno alle ore 3 di ieri a Roma all’età di 92 anni il cardinale Sergio Sebastiani, originario di Montemonaco. La notizia ha suscitato grande emozione ad Ascoli dove domani alle 12 verrà sepolto nel cimitero civico, dopo un momento di raccoglimento e preghiera. Nel darne notizia, il Vaticano ha annunciato che avranno luogo oggi alle 14,30 all’Altare della Cattedra della Basilica di San Pietro a Roma, le esequie "del Signor Cardinale Sergio Sebastiani, del Titolo di Sant’Eustachio, Presidente emerito della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede". La Liturgia esequiale sarà celebrata dal cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio, insieme con i cardinali, gli arcivescovi e i vescovi. Al termine della celebrazione eucaristica, il Santo Padre Francesco presiederà il rito dell’Ultima Commendatio e della Valedictio.

E’ stato proprio il pontefice fra i primi a ricordarne la figura in un telegramma inviato al fratello Luciano. Queste le parole di Papa Francesco dedicate al cardinale scomparso e indirizzate al fratello. "Appresa la notizia della dipartita, dopo lunga malattia, del cardinale Sergio Sebastiani, esprimo le mie condoglianze a lei e ai congiunti, come pure all’arcidiocesi di Fermo di cui fu zelante sacerdote. Nella luce della fede, rendo grazie a Dio per la testimonianza del defunto porporato, che ha generosamente speso la sua vita al servizio del vangelo e della sede apostolica, al fianco di tanti miei predecessori, che gli affidarono importanti responsabilità nella diplomazia vaticana, fino all’incarico di presidente della prefettura degli affari economici della santa sede. Nel ruolo di primo segretario generale del comitato centrale per il grande giubileo dell’anno duemila si dedicò specialmente alla fase preparatoria tracciata da San Giovanni Paolo secondo nella lettera apostolica tertio millennio adveniente. Elevo la mia preghiera per l’anima di questo servo buono e vigilante, affinché, accompagnato dalla vergine Maria, sia accolto nel convito eterno del cielo e invio la mia benedizione a lei, alle suore che lo hanno amorevolmente assistito e a quanti condividono il dolore per la sua scomparsa".

"Un grande dispiacere apprendere la notizia della scomparsa del cardinale Sergio Sebastiani" ha detto il sindaco Marco Fioravanti. "Sarà difficile colmare il vuoto lasciato da chi ha saputo rappresentare una guida luminosa per tanti fedeli, spendendo la propria vita al servizio degli altri e nel rispetto della parola del Signore. Le mie condoglianze ai suoi cari e a quanti condividono il dolore per la sua dipartita". Sebastiani fu creato cardinale il 21 febbraio 2001 da Giovanni Paolo II: nello stesso Concistoro ricevette la berretta cardinalizia il futuro papa Francesco, l’allora arcivescovo di Buenos Aires, il cardinale Jorge Mario Bergoglio. Con la morte del Cardinale Sebastiani il Sacro Collegio risulta composto da 132 cardinali elettori e 107 non elettori.

Peppe Ercoli