Addio a Sergio Latini, padre di Giorgia

Politica in lutto per la scomparsa di Sergio Latini, padre dell’onorevole Giorgia. Uomo stimato e molto conosciuto nella sua Fabriano, aveva imparato ad amare la città di Ascoli dopo il matrimonio della figlia con l’imprenditore Felice Santarelli. "La Lega di Ascoli e tutti i direttivi regionali e provinciali della Lega Marche, gli amministratori, militanti e sostenitori, esprimono tutta la loro vicinanza a Giorgia Latini e alla sua famiglia per la dolorosa perdita del padre Sergio". Cordoglio anche dalla consigliera Monica Acciarri. I funerali a Fabriano domani alle 15 nella Cattedrale di San Venanzio.