Addio a Stefano Troiani, centralinista in ospedale: "Aiutava sempre tutti"

Cordoglio sulla Riviera delle Palme per la prematura morte di Stefano Troiani, 52 anni. Lavorava come centralinista nell’ospedale Madonna del Soccorso e tutti lo apprezzavano per la sua disponibilità, sempre pronto a dare un aiuto a chi ne avevabisogno. La sua grande passione era il calcetto. "Stefano – racconta il presidente della Virtus Samb Calcio a 5, Marco Albertini – ha militato nella nostra squadra dal 1992 al 1997. Per due anni è stato capocannoniere della serie C1". Ai funerali di Troiani, che saranno celebrati oggi alle ore 10,30 nella chiesa dei Padri Sacramentini saranno presenti tutti i suoi ex compagni di squadra. "Ci stringiamo intorno alla mamma Petrina, alla compagna Maddalena e ai fratelli Vincenzo e Barbara" fanno sapere ancora increduli per quanto accaduto. Stefano ha lasciato anche la cognata Maria Angela e le nipoti Cristiana e Suami. Stefano è morto a seguito di un malore che l’aveva colpito nel fine settimana mentre era a casa. Un presunto danno cerebrale cui i sanitari della Rianimazione non hanno potuto porre rimedio. Troppo devastanti i danni subiti. La sua morte ha lasciato increduli i familiari e tanti amici che adesso si sono stretti al dolore della madre e dei parenti.