Addio a Tommaso. La Selva

All’età di 54 anni è morto Tommaso Le Selva. Personaggio noto e non solo sulla Riviera delle Palme, poiché aveva un’infinità di interessi che spaziavano dalla letteratura al cinema, dallo sport all’enogastronomia, ma si interessava anche di politica ed era stato segretario di Sel (Sinistra Ecologia e Libertà) di San Benedetto. Per anni aveva collaborato con l’associazione Blow Up di Grottammare, in particolare per commentare eventi cinematografici e culturali. Da alcuni anni era un collaboratore di rilievo del giornale on line "La Nuova Riviera" occupandosi di raccolta pubblicitaria, ma era anche un valente consigliere che ha determinato importanti scelte fatte dall’editore. La morte di Tommaso La Selva lascia un grande vuoto nel mondo culturale e nella sua famiglia. A inizio settimana aveva avuto alcuni problemi per i quali era stato costretto a fare ricorso alle cure mediche ed era ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di San Benedetto. Le sue condizioni non erano apparse preoccupanti e quando i medici stavano prevedendo le dimissioni per affidarlo ad altro reparto, ha avuto un improvviso arresto cardiaco e nulla hanno potuto fare i sanitari della Rianimazione. I familiari hanno chiesto l’accertamento autoptico, per cui la salma è ancora a disposizione.