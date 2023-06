Addio a Valeria Brandimarti Lutto per la giovane mamma

Acquasanta piange la giovane mamma Valeria Brandimarti, 41 anni, vittima di una malattia inesorabile. Alle prime ore di ieri mattina ha cessato di combattere dopo una lotta durata alcuni mesi, tutti vissuti intensamente come sempre era stata la sua esistenza. Della sua voglia di vivere e della sua creatività, infatti, restano centinaia di segni in tantissime case di tutto l’Ascolano: per anni Valeria si è dedicata a alla sua più grande passione, quella delle decorazioni e delle piccole creazioni, dagli orecchini alle borse di stoffa, dagli oggetti natalizi ai pensieri per San Valentino, tutte realizzazioni apprezzate da quanti la conoscevano o visitavano la sua pagina Facebook. La pagina social ‘Valeriacreazioni Brandimarti’ racconta la sua produzione ma, allo stesso tempo, la sua personalità, essendo le varie creazioni l’esatto specchio della sua anima: colorate, allegre, calde in occasione delle feste in famiglia. Nei commenti degli amici di Facebook c’è tutto l’apprezzamento per le sue capacità artistiche emerse anche in un periodo difficile come quello dell’emergenza Covid, quando ebbe l’idea di realizzare dei coprimascherina per bimbi fatti all’uncinetto.

Valeria avrebbe compiuto 42 anni il prossimo 18 luglio, tra meno di un mese. Aveva scoperto la malattia da pochi mesi e immediatamente si era attivata con i familiari alla ricerca delle migliori cure ma la situazione è precipitata rapidamente fino all’epilogo di ieri. Lascia il marito Ivan Sabatini e i figli Mattia e Andrea, afflitti dal dolore ma anche sorretti dall’essere stati testimoni del grande amore di Valeria per ciascuno di loro. Familiari e amici oggi alle 15 si ritroveranno alla chiesa di Centrale di Acquasanta per tributarle l’ultimo saluto.