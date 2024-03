Addio ad Amos Ciabattoni, legame del Piceno con Roma

Commozione e profonda tristezza per la scomparsa di Amos Ciabattoni, deceduto ieri a Roma all’età di 95 anni. Legame del Piceno con Roma, spesso accompagnò Giulio Andreotti nelle Cento Torri. In una delle sue ultime apparizioni pubbliche in città lo ricordiamo nella Sala della Vittoria della Civica Pinacoteca con Gianni Letta e l’indimenticato collega giornalista Bruno Squarcia in occasione della presentazione del libro ‘Cronista da marciapiede’. Una vita vissuta sempre in primo piano tra politica, moda e giornalismo, senza mai dimenticare la sua Ascoli dove era nato nel 1929. Ha ricoperto il ruolo di dirigente nazionale della Democrazia Cristiana negli anni ’50, per 13 anni è stato segretario particolare del Sindaco della Capitale Umberto Tupini. Su invito del Ministro dell’Industria, Emilio Colombo, ha poi iniziato ad occuparsi di "politica della moda". È stato infatti segretario generale, della Camera Nazionale della moda. Alberto De Angelis, presidente dell’Ucid di Ascoli: "La sua eredità di dedizione e passione continuerà a vivere nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo".