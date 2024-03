Addio ad Antonio Galazzo, stroncato da un infarto mentre era sul peschereccio

Antonio Galazzo, marittimo di 69 anni di San Benedetto, è stato stroncato da un infarto mentre si trovava a bordo del peschereccio San Carlo ormeggiato nel porto di San Benedetto, in compagnia di suo figlio Emanuele. E’ stato lo stesso giovane a chiedere aiuto alla centrale operativa del 118 di Ascoli che ha inviato sul posto un equipaggio della potes con medico a bordo, ma la situazione è apparsa subito molto compromessa. Medico, infermiere e autista soccorritore hanno tentato di tutto con l’impiego del defibrillatore, massaggio cardiaco e infusioni di farmaci. Il cuore dell’uomo, purtroppo, non ha più ripreso a battere. Un dramma per la famiglia e per la marineria sambenedettese. Antonino Galazzo era il padre di Francesca, la ragazza che nell’estate del 2017 cadde da una giostra nel Luna Park di viale dello sport di San Benedetto subendo lesioni gravissime che ne determinarono la morte. L’uomo ha lasciato nella profonda disperazione la moglie Leonella e il figlio Emanuele unitamente ai suoi amatissimi nipotini. Il rito funebre si terrà oggi alle ore 11 nella Chiesa di Cristo Re a Porto d’Ascoli.