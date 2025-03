Addio ad Antonio Ricciotti: dalle associazioni alla politica

Lutto nel Piceno, è morto Antonio Ricciotti. La notizia si è diffusa ieri mattina suscitando vivo cordoglio tra le persone che lo conoscevano e stimavano. Ricciotti se n’è andato all’età di 65 anni, ieri mattina all’ospedale Mazzoni di Ascoli, stroncato da un arresto cardiaco circolatorio, che non gli ha dato scampo. In poco tempo la notizia ha fatto il giro della città lasciando attoniti quanti lo conoscevano e stimavano.

Ricciotti lo ricordano tutti come una persona dal grande cuore, che si è sempre impegnata, non solo nell’associazionismo, ma anche in politica, è stato infatti attivista di Forza Italia, ma anche presidente dell’associazione Agrimercati di Ascoli-Fermo, dell’associazione allevatori, della circoscrizione di Brecciarolo e sostenitore di Campagna amica.

Ricciotti è stato ricordato da Sante Coccia: "Siamo profondamente toccati dalla notizia della morte dell’amico Antonio. In questi anni ho avuto il piacere di conoscerlo – dichiara – instancabile promotore di tante iniziative, sempre disponibile, lascia un bel ricordo non solo nel mondo agricolo, ma anche nel mondo politico e nel cuore di chi lo ha conosciuto. Di lui si possono ricordare tanti aneddoti, ricordo quando abbiamo fatto dono di un agnello a Berlusconi, l’emozione di quella avventura. Era sempre presente e ben disposto con tutti. A dicembre è stato premiato dalla sindaca di Castorano Rossana Cicconi in occasione della festa del Club 57. Era un carissimo amico, è stato sempre a disposizione di tutti, non si è mai tirato indietro, di lui rimane un bellissimo ricordo".

La cerimonia funebre si terrà domani (mercoledì), alle 10, nella chiesa Santi Simone e Giuda a Monticelli. Ricciotti lascia nel profondo dolore la moglie Giovanna e i figli Milena, Daniele e Sara a cui vanno le condoglianze del Carlino.

m.g.l.