Addio ad Elio Cornacchia. Fondò il Conad

All’età di 89 anni è venuto a mancare Elio Cornacchia, personaggio conosciuto per essere stato tra i fondatori del Conad Adriatico e molto noto in riviera, nel mondo della balneazione, per aver condotto con innovazione lo stabilimento Sud Est fin dagli anni ’70 – ’80, ora gestito dal figlio Roberto.

Fu anche il promotore, come ricorda il presidente dell’Itb Italia Giuseppe Ricci, del primo gruppo di balneari organizzati sotto la sigla FIAB Confesercenti. Era stato, infatti, uno dei dirigenti della Confesercenti provinciale. Un uomo dotato di grande entusiasmo e lungimiranza. Fu anche tra i primi a promuovere serate e musica negli stabilimenti balneari della Riviera delle Palme. Fu nominato Cavaliere del lavoro dalla Presidenza della Repubblica e nel 2012 fu anche insignito del premio Gran Pavese Rossoblu "per avere contribuito in decenni di dinamica attività imprenditoriale al progresso economico della città diventando per abilità e lungimiranza punto di riferimento per lo sviluppo dei settori della distribuzione commerciale e dell’imprenditoria turistica". Ha lasciato la moglie Angeladea ed i figli Roberto e Ombretta. Il funerale si terrà domani, domenica, alle ore 14,30 nella Chiesa Cristo Re di Porto d’Ascoli.