Addio agli affitti brevi:: "Siamo controtendenza"

E’ cronaca delle scorse settimane che in molte località turistiche italiane il mercato degli affitti turistici sta ’soffocando’ quello degli affitti ’normali’. Ma a San Benedetto la situazione sembra andare in controtendenza. Nella Riviera delle Palme, infatti, non si percepisce lo stesso tipo di preoccupazione. Anzi, qui il fenomeno ha assunto un carattere differente. Renato Troiani, immobiliarista locale, spiega: "Numerosi hotel si sono riconvertiti in residence, e hanno in questo modo aumentato il numero degli per il mercato turistico. Questo ha portato a un aumento delle abitazioni destinate ai turisti, soprattutto nelle aree più vicine al lungomare" Un cambiamento che ha avuto e che potrebbe avere conseguenze rilevanti sul mercato immobiliare di San Benedetto. "Questa dinamica – sostiene infatti Troiani – ha causato una sorta di svalutazione sul mercato degli affitti estivi degli appartamenti situati in zone più distanti, come viale De Gasperi o le aree a ridosso del centro. Di conseguenza, molti proprietari hanno deciso di tornare all’antica".

L’attrattiva di destinare gli immobili agli affitti turistici, infatti, sembra essere in calo. Le recenti agevolazioni fiscali, come la cedolare secca o il canone concordati, hanno reso meno conveniente puntare sugli affitti brevi anche in seguito all’introduzione del Codice Identificativo Regionale (cir), che nella regione Marche è divenuto obbligatorio per chiunque voglia affittare il proprio immobile a turisti tramite piattaforme online. Il CIR è un codice alfanumerico unico che permette di identificare ogni struttura ricettiva e di assicurare la trasparenza nel settore degli affitti. In particolare, viene richiesto a coloro che intendono pubblicizzare e affittare il proprio immobile su piattaforme come Airbnb o Booking e prevede che ogni componente dell’abitazione sia adeguato all’affitto breve.

"I locatori sono obbligati a registrarsi al Comune di appartenenza per ottenere il codice identificativo". Questa misura serve non solo a garantire un maggior controllo sulle strutture, ma anche a combattere l’abusivismo e a tutelare il mercato residenziale. Troiani conclude spiegando come questa novità abbia disincentivato diversi proprietari a proseguire con gli affitti brevi: "Ora, per inserire il proprio appartamento su note piattaforme di prenotazione online, è necessario avere questo tipo di certificazione. Ciò ha scoraggiato molte persone a proseguire sulla strada dell’affitto turistico, portandole a tornare all’antica, optando per contratti di affitto tradizionali".

Emidio Lattanzi