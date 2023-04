Addio al maestro di tennis Gian Antonio Larcher

Lutto nel mondo del tennis sambenedettese. All’età di 81 anni ha concluso l’ultimo game della sua vita Gian Antonio "Gianni" Larcher, conosciuto e stimato maestro che ha collaborato per anni con il Circolo Tennis ’Montanari’ di Porto d’Ascoli. Erano i primi anni sessanta quando colui che per tutti era "lo Zio" si stabilì definitivamente a San Benedetto. Uomo di sport, sempre pronto a dare tutto sé stesso a chiunque fosse mosso dalla passione di imparare o anche solo migliorare, amante della lealtà e del sacrificio, col passare del tempo è diventato ogni giorno sempre più un’esplosione di empatia. È stato un uomo davvero speciale, colonna portante del Circolo Sportivo Montanari dove insegnava ancora oggi, all’età di 81 anni, per ore ed ore al giorno senza cedere il passo. La moglie Paola ed i figli Lares e Giordana, insieme agli amici di una vita, erano la sua famiglia per la quale si è sempre battuto. "P robabilmente il soprannome affettuoso "lo Zio"– ha dichiarato il presidente Fulvio Silvestri – è l’unica cosa sbagliata perchè in realtà per la maggior parte dei suoi allievi Gianni è stato un grandissimo Papà".

Stefania Mezzina