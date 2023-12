Addio al medico Filippo Listrani: "Lascia un vuoto incolmabile"

Cordoglio ad Offida, è morto il dottor Filippo Listrani, uno stimato professionista, un importante punto di riferimento per il territorio. Studioso, cultore e pioniere degli esami ecografici è stato protagonisti a livello locale di una delle più straordinarie rivoluzioni in campo medico degli ultimi anni. Proprio nell’ospedale ‘Loris Annibaldi’ di Offida iniziò a usare uno dei primi apparecchi. Conosciutissimo è stato il riferimento per moltissimi pazienti, che si affidavano a lui con totale fiducia. Ha esercitato la sua professione con passione, zelo e umanità fino a pochi giorni fa, nel suo nuovo laboratorio di via Roma. La sua improvvisa morte ha lasciato tutti profondamente colpiti. Tanti i messaggi di stima sui social da parte dei suoi pazienti che lo piangono e riconoscono le sue grandi capacità umane e professionali. Riconoscenza e apprezzamento anche da parte dei tanti colleghi che hanno lavorato con lui all’ospedale di Offida per tanti anni: " Una persona straordinaria dal cuore grande e grande professionalità, nel portare avanti l’importante ruolo sanitario, sempre disponibile con tutti, con il sorriso e i modi garbati. E’ stato un uomo di profonda cultura. La sua morte lascia un vuoto incolmabile". Listrani è morto improvvisamente, nella sua abitazione ad Offida, domenica sera, all’età di 78 anni, lasciando nel dolore la moglie Giuseppina, i figli Alessandro con Irene, la figlia Benedetta con Giovanni, i nipoti, i parenti, i tanti amici e quanti hanno lavorato con lui. Le esequie si celebreranno oggi alle 11 nella chiesa della Collegiata di Offida.

Maria Grazia Lappa