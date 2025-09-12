Addio al sindacalista Antonio Ficcadenti

Spinetoli piange Antonio Ficcadenti. Si è spento mercoledì sera all’età di 77 anni un uomo che ha speso la sua vita nella difesa dei più deboli. La notizia della sua scomparsa ha fatto il giro del paese suscitando profondo cordoglio fra quanti lo conoscevano e stimavano.

Da anni Ficcadenti, era impegnato nel sindacato della CGIL, che ha commentato così la sua scomparsa: "Antonio è stato una colonna portante della nostra organizzazione per tantissimi anni. Era conosciutissimo e stimato nel territorio per l’attività svolta all’interno del Sunia, sindacato degli inquilini, e ancor prima come primo presidente della Federcosumatori, associazione di tutela dei consumatori affiliata alla CGIL, e ancor prima dell’Auser, associazione di volontariato vicina allo Spi CGIL, durante il cui mandato è riuscito a fondare tantissimi circoli in tutta la provincia, ancora oggi attivi. E’ stato segretario generale della CGIL Fermo, segretario generale del sindacato pensionati italiano della CGIL provinciale, oltre che dirigente di lungo corso del sindacato CGIL in varie categorie o responsabile del settore migranti. Antonio era un compagno che non si tirava mai indietro rispetto alle novità e alle nuove sfide. Ciao Antonio, che la terra ti sia lieve".

Parole di commiato sono state espresse anche dall’ex sindaco di Spinetoli Emidio Mandozzi: "Un uomo che ha dato tutta la sua vita per difendere i diritti dei più deboli, lascia un profondo vuoto".

I funerali di Antonio verranno celebrati oggi, alle 15, nel santuario della Madonna delle Grazie. Alla moglie Sandra e le figlie Chiara ed Eva le condoglianze del Carlino.