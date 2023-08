"Addio al solito pienone, ma la perdita è limitata Si vedono più stranieri"

Una settantina. Tanti sono gli alberghi che si trovano a San Benedetto e che, solitamente, nel periodo estivo, vengono letteralmente presi d’assalto dai turisti. Fino a qualche anno fa, appena si liberava una stanza, passavano solo pochi secondi che la stessa veniva già prenotata di nuovo. Insomma, era davvero complicato trovare posto, soprattutto in occasione del Ferragosto. Ora, invece, un po’ di disponibilità c’è e non si sta registrando il ‘sold out’. A confermarlo è Nicola Mozzoni, presidente dell’Associazione Albergatori Riviera delle Palme.

Mozzoni, possiamo dire che il turismo è in calo per quanto riguarda la costa?

"Sì, i dati confermano questo. Anche se, va detto, parliamo di una diminuzione che si attesta attorno al 3 per cento, dunque piuttosto minima. Molto stanno pesando le poche prenotazioni avvenute a giugno, dove il maltempo ha scoraggiato tutti coloro che volevano andare in vacanza. A luglio, invece, si è lavorato bene nelle prime tre settimane, mentre l’ultima, ovvero quella a cavallo con agosto, è andata male. E’ ancora presto per tirare un bilancio, ci mancherebbe, anche perché ora ci sarà il Ferragosto che sicuramente risolleverà la situazione".

Quali sono, secondo lei, i motivi di questo leggero calo di affluenza da parte dei turisti a San Benedetto?

"Credo sia un calo piuttosto fisiologico. Innanzitutto, perché il caro bollette comincia a pesare sulle tasche di molte famiglie. Ci sono persone che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese e, quindi, rinunciano alle vacanze. Poi credo ci sia anche un ‘effetto elastico’, definiamolo così, che riguarda le vacanze all’estero. Mi spiego meglio: negli anni passati, a causa del covid, dell’obbligo vaccinale e dei green pass, molte persone evitavano di andare all’estero e preferivano l’Italia. Ora, invece, stanno recuperando e preferiscono mete straniere".

Quindi, al contempo, la logica suggerisce che molti stranieri possano scegliere la riviera delle Palme. Non è così?

"Assolutamente sì. Infatti abbiamo riscontrato un significativo aumento delle presenze di visitatori che arrivano dagli altri paesi europei".

Matteo Porfiri