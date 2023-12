Addio Alessandro, la Samb su Giampaolo

SAN BENEDETTO

Samb avanti con Maurizio Lauro. Spetterà al tecnico riportare la Samb in vetta alla classifica, persa dopo un dicembre nero in cui la squadra ha lasciato campo al Campobasso, mettendo insieme solo due punti in 4 partite. Al termine di un lungo summit, che si è tenuto nella giornata di venerdì, la dirigenza rossoblù ha deciso di confermare la fiducia all’allenatore, anche se il presidente Vittorio Massi, almeno in via ufficiale, non ha ancora sciolto le riserve. Il numero uno della Samb vuole prendersi ancora qualche giorno e pare che confermerà quanto in realtà avrebbe già deciso soltanto mercoledì 27 dicembre quando la squadra riprenderà gli allenamenti. A mettere in discussione la panchina era stato proprio il presidente Vittorio Massi quando, dopo il ko contro la Vigor Senigallia, ospite a ‘Ritmo di Samb’ su Vera Tv aveva detto "Sono tutti in discussione, staff tecnico e giocatori. Lauro? Qualunque sarà la scelta, la farò io" lasciando intendere che non soltanto il mister era in bilico ma anche qualche elemento della rosa. E, infatti, a partire sarà Danilo Alessandro. L’attaccante, che doveva rappresentare il punto di forza di questa Samb ha deluso le aspettative. Va detto che ha anche avuto i suoi problemi personali. Dovrebbe, quindi, riavvicinarsi a casa. Firmerà la risoluzione del contratto. Il 27, alla ripresa degli allenamenti ci sarà, ma soltanto per definire, appunto la risoluzione e salutare i compagni. In tema di mercato, poi, il 27 si aggregherà alla rosa il centrocampista Francesco Bontà (doveva arrivare prima di Natale ma poi è dovuto rimanere a casa per l’influenza), l’under Alessandro Evangelisti è passato al Castelfidardo, in Eccellenza. Quanto all’attaccante della Recanatese Daniel Giampaolo, la Samb lo vuole, il calciatore vuole indossare la maglia rossoblù. Arriverà alla risoluzione di contratto con i leopardiani. Con un portiere classe 2004 dovrebbe chiudersi il mercato di riparazione che ha già visto arrivare l’esterno d’attacco Senigagliesi e il centrocampista Tourè. Infine Marco Pagliari, il 7 gennaio, alla prima del girone di ritorno contro il Sora, non ci sarà. Dovrà scontare un turno di squalifica. Era in diffida e ha rimediato il giallo contro la Vigor. Entra in diffida Andrea Arrigoni: al prossimo giallo scatterà lo stop. Per il dirigente accompagnatore Sandro Marucci, invece, inibizione fino al 22 febbraio "per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara, allontanato".

s. v.