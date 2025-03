Addio alla maestra. Adriana Moschetti, aveva 103 anni

Si è spenta all’età di 103 anni Adriana Moschetti, figura molto conosciuta e amata tanto nelle Marche quanto in Emilia Romagna, dove ha vissuto a lungo e lasciato un segno profondo. Da tempo era tornata nei suoli luoghi di origini dopo quarant’anni trascorsi nell’emiliano. E non è un caso che l a notizia della sua scomparsa abbia raggiunto anche il Bolognese, dove in tanti la ricordano con grande affetto, e da dove probabilmente qualcuno partità per essere presente alle esequie in programma nel primo pomeriggio di oggi. La professoressa Adriana era nata l’8 agosto 1921 a Ripatransone. Apparteneva ad una famiglia estremamente numerosa ed era l’ultima di otto figli. Suo padre era un impiegato comunale, la madre insegnante, e proprio da quest’ultima eredita la passione per la scuola. Dopo aver frequentato l’istituto magistrale, vince giovanissima il suo primo concorso e inizia a insegnare tra la sua gente, nel territorio ripano. Nel 1943 si sposa con Giorgio Boccabianca. Purtroppo però lui nuore prematuramente nel 1957 e lei rimane vedova. La sua carriera la porta in Emilia Romagna, dove insegna a Pianoro per circa quarant’anni, lasciando un ricordo indelebile in generazioni di studenti. Dopo il pensionamento, sceglie di tornare a San Benedetto, nella tranquillità della sua casa. La sua salma giungerà dall’Istituto San Giuseppe, e oggi pomeriggio, alle ore 15, si terranno i funerali in centro, nella chiesa di San Giuseppe in piazza Matteotti a San Benedetto.

Emidio Lattanzi