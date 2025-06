Addio alla maestra. Manuela Paoletti, aveva 69 anni

Si è spenta a 69 anni Manuela Paoletti, per anni stimata insegnante nelle scuole primarie del territorio. Figura di riferimento per generazioni di alunni, la maestra Paoletti aveva legato gran parte della sua carriera alla scuola della zona Nord di San Benedetto del Tronto, l’attuale scuola “Miscia” dove ha insegnato per anni storia e geografia. Nel corso degli anni aveva portato il suo impegno anche a Grottammare, alla scuola Speranza, il principale istituto primario cittadino, dove ha lavorato fino al raggiungimento della pensione. Il suo ricordo rimane vivo tra ex alunni e colleghi, che ne hanno sempre apprezzato la dedizione e l’umanità. Era una donna di profonda cultura, sempre attenta a tutte le iniziative culturali che si svolgevano lungo il territorio. Malata da tempo, le sue condizioni di salute si erano aggravate negli ultimi giorni. Il decesso è avvenuto nella mattina di ieri, mercoledì 12 giugno. Lascia il marito Pier Domenico, il figlio Marco — giornalista — la sorella Marilena, il cognato Remo, la cognata Maria Rita, il nipote Enrico. A piangerla ci sono tantissimi colleghi, amici e conoscenti. In queste ore in tanti si stanno stringendo intorno ai familiari anche attraverso post sui social. I funerali si terranno oggi, venerdì 13 giugno, alle ore 16 nella Chiesa Madonna della Marina a San Benedetto del Tronto. La salma giungerà dalla Casa Funeraria Nucci di via Col dei Pioppi, da dove partirà il corteo funebre. Al termine delle esequie si procederà al Civico Cimitero per la cremazione.

Emidio Lattanzi