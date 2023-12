Addio alla prof. Maria Elissena Rossi

Nel primo pomeriggio di ieri, nella chiesa dei Padri Sacramentini di San Benedetto, familiari, amici, ex colleghi e colleghe di lavoro hanno tributato l’ultimo saluto alla professoressa Maria Elissena Rossi in Galiffa. Aveva 79 anni ed era stata una docente di materie letterarie presso l’Istituto Alberghiero ’Filippo Buscemi’ dove, per diversi anni, era stata vice preside e poi anche preside per un periodo di vacatio della sede. Per la sua sensibilità, attenzione alle persone e dedizione alla scuola, era stata molto amata da tutto il personale, che ancora oggi la ricordano con immensa stima. Maria Elissena Rossi, che da qualche anno aveva perso il marito Bruno Galiffa, ha lasciato le figlie Emanuela e Marcella, i generi Giulio e Maurizio e gli amatissimi nipoti. Si è spenta nella sua abitazione, confortata dai familiari, nel pomeriggio di mercoledì.