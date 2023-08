Addio all’avvocato ed ex presidente Ast Emidio Cesari

All’età di 88 anni è morto l’avvocato Emidio Cesari, una delle toghe più illuminate del foro di Ascoli, che ora è in lutto per la sua scomparsa. Durante la sua attività al servizio dell’amministrazione della giustizia nel Piceno, particolarmente rilevante è stato il suo impegno nell’ambito del diritto mezzadrile, tanto che gli è sempre stato riconosciuto il ruolo di punto di riferimento sul tema specifico, non solo nel Piceno ma anche a livello nazionale. Non di meno è stato importante il suo impegno sociale, particolarmente votato alla crescita della città di Ascoli e del territorio piceno in generale. Dal 1985 al 1988 è stato consigliere comunale di Ascoli. Anima del Partito Comunista, è stato anche presidente dell’Azienda Sanitaria Locale di Ascoli ed in questa veste agli inizi degli anni Ottanta ha avuto un ruolo significativo per il trasferimento dell’ospedale di Ascoli dal colle dell’Annunziata all’attuale collocazione nel quartiere di Monticelli. L’avvocato Emidio Cesari è stato anche fra i promotori della libera università picena.

Lascia le figlie Claudia e Valeria; a loro le condoglianze del Carlino.