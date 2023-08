Addio all’ex consigliere Costantino Braccetti

Nella giornata di ieri è morto l’ex consigliere comunale Costantino Braccetti. Era stato un valido imprenditore nel mondo del tessile ed aveva dedicato molti anni alla vita politica militando nel partito Socialista della locale sede di San Benedetto. I funerali si terranno domani mattina alle 9,30 nella Chiesa di S. Filippo Neri. Il sindaco di San Benedetto, Antonio Spazzafumo ne ha tracciato il ricordo: "Voglio ricordare alla cittadinanza la figura di Costantino Braccetti. Appartenente ad una famiglia fortemente impegnata nella comunità sambenedettese (i fratelli Emidio e Raffaele furono anch’essi autorevoli esponenti politici cittadini), consigliere comunale dai primi anni ‘80 fino allo scioglimento del Consiglio comunale del 1992, Braccetti ebbe un ruolo rilevante, esercitando la delega al commercio, nella Giunta guidata da Natale Cappella, in un periodo particolarmente dinamico per la società sambenedettese. Di storica fede socialista, non fece mai mancare il suo contributo di idee alla vita politica sambenedettese instaurando proficue relazioni con gli operatori commerciali del territorio e le loro organizzazioni di settore".