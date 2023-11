Addio allo stilista. Scaramucci. I suoi capi esportati in tutto il mondo

Castel di Lama saluta uno dei protagonisti della sartoria milanese. Si è spento ieri mattinaall’ospedale Sacco dopo una lunga malattia, a 83 anni, Bernardo Scaramucci, fratello dell’ingegnere Amadio Scaramucci. L’uomo come ultimo gesto di amore ha donato le cornee, grazie alla sua bontà altre persone torneranno a vedere. I funerali si celebreranno a Milano nei prossimi giorni. Originario di Castel di Lama aveva, sin da giovane,raggiunto un grande successo nel campo della moda, si era imposto nel modo della sartoria sia a Roma, Parigi, e a Milano, in quest’ultima città aveva vissuto a lungo e aveva un proprio atelier e pret a porter di moda femminile. Sin da giovane l’impegno, la fama riescono a far raccogliere a Scaramucci sempre più consensi, diventando una sartoria sempre più affermata, un importante punto di riferimento. I suoi capi sono stati esportati negli Usa, Giappone e in altri importanti paesi. Scaramucci si era ritirato a Castel di Lama, poi la malattia.

m.g.l.