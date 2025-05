Addio Amatucci, mondo del calcio in lutto: lavorava coi giovani

Cordoglio sulla Riviera delle Palme, in particolare nel mondo del calcio, per l’improvvisa scomparsa di Pierpaolo Amatucci, preparatore dei portieri del settore giovanile della Sambenedettese e in passato anche della Grottammarese. Amatucci era conosciuto e stimato nell’ambiente calcistico locale per la sua lunga esperienza e dedizione, che lo avevano portato a formare decine di giovani portieri, non solo a San Benedetto.

"È un momento di profondo dolore e sconforto per l’improvvisa scomparsa del caro mister Pierpaolo Amatucci – si legge nella pagina dell’associazione portieri – Non perdiamo solo un socio fondatore, ma perdiamo una persona splendida, sempre solare e sempre disponibile con un sorriso o una parola per tutti. Ai tuoi ragazzi hai trasmesso tutto il tuo essere, l’amore e la passione per il calcio che avevi, ma soprattutto per tanti di loro sei stato un genitore adottivo cui hai trasmesso profondi valori, sportivi ed umani".