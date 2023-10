Addio Anna Antonietta Gaudenzi

Ha suscitato profondo cordoglio la notizia della scomparsa della signora Anna Antonietta Gaudenzi in Agostini, storica titolare del negozio Legno Market in via Urbisaglia, in fondo a via Erasmo Mari. Un punto di riferimento straordinario per chi ama il ‘fai da te’ nonostante l’avvento delle grandi catene di negozi nazionali specializzate sulla lavorazione del legno. La signora Anna se ne è andata a 76 anni e ieri mattina si è celebrato il rito funebre, dopo che la salma era stata composta all’Ospedale Madonna del Soccorso a San Benedetto dove era ricoverata da qualche tempo. La Casa Funeraria Damiani poi ha ospitato la salma fino a ieri mattina ed è stato un continuo via vai di amici, parenti e di clienti che la stimavano e le volevano bene. Al funerale celebrato ieri alle ore 10 nella Cattedrale di Sant’Emidio hanno partecipato tantissime persone che hanno voluto porgere ad Anna Antonietta l’ultimo saluto.

Valerio Rosa