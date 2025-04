Addio Annunziata Piergallini. A Offida la sua storica bottega

Offida piange Nziatella, al secolo Annunziata Piergallini, aveva 90 anni, donna forte e coraggiosa, conosciuta da tutti nel quartiere Lava di Offida, per la sua bottega, che ha aperto nel lontano 1956, ma anche per le sue profonde doti umane. Ha gestito il negozio di alimentari vicino alla fornace fino a poco tempo fa. Presente con il suo tombolo fino a martedì scorso, con lei se ne va un piccolo mondo antico, ormai difficile da immaginare. La sua bottega rappresenta un microcosmo dove si può comprare di tutto: dai fiammiferi alla pasta, un tempo pesata sulla bilancia, che campeggiava sul bancone e avvolta nella carta oleata. La piccola bottega, che sa di antico, accogliente, ben fornita, dove si può anche mangiare, ma soprattutto, che ha un valore aggiunto che è il rapporto umano con i clienti. Un luogo che sembra essere lì ad attendere chi arriva. La bottega di Nziatella è custode di un tempo che non c’è più; scrigno di memorie andate, contenitori di vicende umane che hanno finito il loro percorso. I tempi cambiano e sembra che non c’è più spazio per quella realtà, per quel modo antico sempre più sbiadito, ma che ha ancora tanto da dare. Annunziata è stata lì a servizio dei suoi clienti sempre disponibile e gentile. I funerali si terranno oggi alle 10.30 nella chiesa della Collegiata ad Offida. Ai figli Isabella e Giovanni, il genero Luigi, la nuora Vincenzina e i nipoti, le condoglianze del Carlino.

Maria Grazia Lappa