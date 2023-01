Addio Antonio Liberati Storico titolare de ’La Vecchia Campana’

All’età di 76 anni se n’è andato ’Middio Mazzucche’ vale a dire Antonio Liberati al cui nome sono legate alcune importanti attività ristorative del territorio. Suo era stato lo storico ristorante ’La Vecchia Campana’ nel paese alto di San Benedetto e il ristorante ’La Vela’ di Martinsicuro. Il fratello, scomparso circa un anno fa, era stato il titolare e gestore del ristorante ’La Lampara’ di Martinsicuro. Personaggi nati e cresciuti nel centro storico di San Benedetto, anche se da qualche tempo viveva a Grottammare con la sua famiglia. Antonio ha lasciato la moglie Maria e la figlia Vittoria, insieme alle sorelle Angela e Giulia, ma anche tantissimi amici e conoscenti che gli volevano bene perché ’Middio’ era una persona buona e disponibile. Per decenni era stato un punto di riferimento per la ristorazione di qualità sulla Riviera delle Palme prima e in quella di Martinsicuro poi. I funerali saranno celebrati oggi, alle 11,30, nella chiesa di San Filippo Neri.