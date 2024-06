Addio Cesarina Vagnoni. Castel di Lama in lutto:: "Una grande imprenditrice"

Castel di Lama piange l’imprenditrice Cesarina Vagnoni. Si è spenta a soli 64 anni, la signora del ricamo, una maestra d’arte. Cesarina era conosciuta da tutti per la sua straordinaria vocazione: il ricamo. Una donna piena di energia, curiosa e interessata, sempre gentile e rispettosa, che nonostante la sua forza non è riuscita a sconfiggere un male, che non le ha dato scampo. Ieri pomeriggio nella chiesa del Santissimo Crocifisso in tanti si sono raccolti per darle l’ultimo saluto. La messa è stata officiata da don Luigi Nardi, che ha sottolineato la sua fede e le sue grandi doti umane. Cesarina rimarrà nell’immaginario collettivo la signora del ricamo, ma a questo si aggiunge anche un carattere forte e straordinario, è riuscita tenacemente a mettere insieme: creatività, artigianalità, economia e prestigio. Ai funerali presente il presidente Camera di Commercio Marche Gino Sabatini e il direttore provinciale della Cna di Ascoli Francesco Balloni. "La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel settore della moda – scrive Massimo Mancini della Cna – dove è stata una grande tecnica del ricamo e una figura ispiratrice per molti stilisti sia a livello nazionale che internazionale. Cesarina era una donna generosa, coraggiosa e una grande imprenditrice. La sua passione per la moda e il suo impegno instancabile hanno segnato profondamente la nostra comunità. La sua dedizione e il suo talento hanno reso speciale ogni creazione, facendo di lei una vera e propria maestra d’arte. Personalmente, ho avuto il privilegio di conoscerla da vicino e di apprezzare non solo le sue straordinarie capacità professionali, ma anche la sua straordinaria umanità. Cesarina era sempre pronta ad aiutare, a consigliare, a sostenere chiunque avesse bisogno, con un cuore grande e una saggezza unica. Il ricordo di Cesarina vivrà per sempre nel mio cuore e nelle opere di chi ha avuto la fortuna di essere guidato da lei. Ciao Cesarina, mi mancherai immensamente".

Cesarina non aveva mai fatto mancare il suo contributo anche alla comunità, parole piene di rispetto e gratitudine arrivano dal sindaco Mauro Bochicchio: "Ci ha lasciato una delle storiche collaboratrici della nostra rievocazione storica, una di quelle ‘invisibili’, ma fondamentali parti della macchina organizzativa. A nome mio, di tutto il Comitato e della Comunità dico grazie Cesarina per il contributo dato negli anni al ricamo dei Gonfaloni di Castel di Lama per la Quintana e per la Rievocazione storica". La comunità si è stretta attorno al marito Luigi, ai figli Cesare con Seki e Ilaria con Valerio e tutti i parenti affranti per questa grave perdita.

Maria Grazia Lappa