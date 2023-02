"Addio Daniela, violoncellista esemplare"

La notizia della morte prematura di Daniela Tremaroli violoncellista e storica direttrice dell’Istituto musicale Vivaldi di San Benedetto, è giunta al Circolo dei Sambenedettesi del tutto inaspettata, risultando per questo ancora più dolorosa. "Daniela, nella sua veste di splendida violoncellista, ha animato il panorama musicale cittadino offrendo un esempio di professionalità generosamente messa al servizio di giovani e adulti amanti della musica nelle sue manifestazioni più alte. Ma insieme a queste qualità professionali abbiamo apprezzato le sue qualità umane, come la disponibilità all’amicizia e soprattutto il sorriso che sempre dedicava alle persone e alla vita. Nel marzo del 2011, in occasione dei 150 dell’Unità d’Italia, insieme ai Solisti Piceni e alla Ribalta Picena, celebrò con noi ’Gli ideali del Risorgimento a San Benedetto del Tronto. Teatro di parole e musiche’, partecipando poi anche alle tante iniziative per il Grand Tour Cultura al Museo del Mare e a Palazzo Piacentini. Il Circolo dei Sambenedettesi condivide con sentimento sincero il dolore del marito e dei figli".

Daniela ha lasciato il marito Massimo, i figli Eleonora e Davide, la mamma Milena, il fratello Giuseppe e la cognata Antea. I funerali si terranno oggi alle ore 10 nella chiesa San Filippo Neri.