Addio De Santis, presidente Coalac

Il territorio Piceno perde un’altra delle sue figure storiche. E’ infatti deceduto Giuliano De Santis, Presidente della Cooperativa Co.a.la.c. Un pezzo di storia che se ne è andato in silenzio, dopo una vita passata a lottare in difesa degli allevatori e dei produttori di latte del Piceno. Era nato a Venarotta e il prossimo mese avrebbe compiuto 67 anni. Era ricoverato in ospedale, ma nulla lasciava presagire ad un aggravarsi delle sue condizioni di salute. Straziati dal dolore i collaboratori e tutti i soci della Cooperativa Agricola Lattiero Casearia in zona Marino. "Giuliano ha dato la vita alla cooperativa per gli allevatori con oltre 40 anni di presidenza – ha dichiarato una delle sue più strette collaboratici – La cooperazione ce l’aveva nel sangue. Sempre disponibile con tutti, magari con modi ruvidi, ha però sempre dato aiuto a chi ne aveva bisogno. Sarà difficile proseguire il cammino che lui ha tracciato, anche se adesso dovremo compattarci ancora di più perchè lui era in nostro fuoriclasse, il nostro ‘Leo Messi’ e noi la squadra che lo supportava e che ora farà di tutto per seguire il suo insegnamento. A partire dal vice Alessandro Pagnoni che prenderà le redini della Co.a.la.c. che al momento conta oltre 70 soci. Giuliano De Santis ripeteva sempre: ‘Io sono il presidente, ma Co.a.la.c non è mia, chi comanda siete voi. Io posso indicare una strada perché ho più competenze manageriali, ma la Co.a.la.c è la vostra, di voi allevatori. Un’azienda fatta di persone che vanno ascoltate perché quello che dicono ha un peso". E così il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, le maestranze, i collaboratori e i soci della Co.a.la.c. oggi parteciperanno unite al dolore della famiglia dello scomparso e amato presidente. Anche il Sindaco di Venarotta, Fabio Salvi, ha espresso il suo cordoglio: "Purtroppo è arrivata la notizia della scomparsa di Giuliano De Santis – ha scritto sui social – persona conosciuta in tutto il territorio Ascolano ed innamorata della sua frazione, Monsampietro. Giuliano ha partecipato e guidato tante attività ed iniziative rappresentando un riferimento per tanti venarottesi. L’amministrazione si unisce al dolore della moglie Franca, dei familiari e dei tanti amici di Giuliano". I funerali verranno celebrati questa mattina alle 11 nella chiesa di Sant’Atanasio di Monsampietro Di Venarotta e nello stesso cimitero verrà poi tumulata la salma. Alla famiglia De Santis giungano le condoglianze del Carlino.

Valerio Rosa